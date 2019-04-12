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Зеленский оценил чувство юмора Макрона 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Франции Эмануэлем Макроном заявил, что у того отличное чувство юмора.
Ранее команда Зеленского сообщила, что Макрон принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции — Елисейском дворце в Париже.
"О взаимном сотрудничестве (разговаривали на встрече — ред.). Но что мне понравилось, что отличает его (Макрона — ред.) от многих наших политиков из тех, кого я знаю, не потому, что наши политики хуже, у человека прекрасное чувство юмора. И теперь он не одинок", — сказал Зеленский в интервью интернет-изданию "Страна.UA".
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко составляет 24%.
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В мире , Европа , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Франция
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