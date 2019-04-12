Зеленский оценил чувство юмора Макрона

Ранее команда Зеленского сообщила, что Макрон принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции — Елисейском дворце в Париже.

"О взаимном сотрудничестве (разговаривали на встрече — ред.). Но что мне понравилось, что отличает его (Макрона — ред.) от многих наших политиков из тех, кого я знаю, не потому, что наши политики хуже, у человека прекрасное чувство юмора. И теперь он не одинок", — сказал Зеленский в интервью интернет-изданию "Страна.UA".