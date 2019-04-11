Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Виртуальный кандидат»: Порошенко оценил Зеленского 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко назвал своего соперника на выборах Владимира Зеленского «виртуальным кандидатом», не готовым к реальной политике, пишет Liga.net.
В ходе выступления на форуме безопасности в Киеве Порошенко заявил, что Зеленский обращается к избирателям «с постановочными, заученными словами и репликами», причем происходит это исключительно с экранов телевизоров и смартфонов.
«Это очень напоминает фильм "Эквилибриум" — там, в воображаемом городе жители могут видеть своего лидера только на огромных экранах, и все эмоции, и любой порыв к действию, свободы подавляются», — заявил украинский президент.
Он добавил, что в реальности никакого лидера не существует, а есть лишь выдуманный образ, за которым стоит группа людей с циничными интересами.
«И многие с нетерпением ожидают новую серию "Эквилибриума", где за ярким светом софитов проблемы реального мира вроде бы не такие уж и сложные. Друзья, но рано или поздно софиты погаснут, а реальность останется», — предупредил Порошенко.
Согласно социологическому опросу, проведенному в период с 5 по 10 апреля, за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов собираются проголосовать 51% украинцев, за действующего президента страны свои голоса готовы отдать 21% избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.
Комментарии23
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ликует? Мэй обрадовалась аресту Ассанжа1
«Вернуть детям мать»: Москва выдвинула требование США56
Крым наш? Пашинян ушел от ответа59
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР228
Помощника депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме59
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Европа
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение