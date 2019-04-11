«Виртуальный кандидат»: Порошенко оценил Зеленского

В ходе выступления на форуме безопасности в Киеве Порошенко заявил, что Зеленский обращается к избирателям «с постановочными, заученными словами и репликами», причем происходит это исключительно с экранов телевизоров и смартфонов.

«Это очень напоминает фильм "Эквилибриум" — там, в воображаемом городе жители могут видеть своего лидера только на огромных экранах, и все эмоции, и любой порыв к действию, свободы подавляются», — заявил украинский президент.

Он добавил, что в реальности никакого лидера не существует, а есть лишь выдуманный образ, за которым стоит группа людей с циничными интересами.

«И многие с нетерпением ожидают новую серию "Эквилибриума", где за ярким светом софитов проблемы реального мира вроде бы не такие уж и сложные. Друзья, но рано или поздно софиты погаснут, а реальность останется», — предупредил Порошенко.

Согласно социологическому опросу, проведенному в период с 5 по 10 апреля, за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов собираются проголосовать 51% украинцев, за действующего президента страны свои голоса готовы отдать 21% избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.