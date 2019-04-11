Грозит смертная казнь: выдадут ли Ассанжа властям США

Президент Эквадора Ленин Морено в своём обращении, опубликованном в Twitter, заявил, что получил гарантии от Великобритании не экстрадировать задержанного основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где ему могут грозить пытки и смертная казнь.

Глава государства объяснил своё требование стремлением соблюсти права человека и международное право.

«Британское правительство в письменном виде подтвердило это в соответствии со своими правилами», — подчеркнул Морено.

Ранее президент Эквадора объяснил, почему было решено отказать Ассанжу в предоставлении убежища на территории посольства страны в Лондоне. По его словам, журналист неоднократно нарушал требования международных конвенций и договор о проживании в здании диппредставительства.

Сразу после того, как Ассанжу отказали в убежище, в здание посольства вошли британские полицейские и насильно вывели основателя WikiLeaks. Ассанж пытался сопротивляться, при этом он держал в руках книгу Гора Видала "История государства национальной безопасности, Видал об Америке".

Эквадор предоставлял Джулиану Ассанжу убежище в течение семи лет с 2012 года, после того как журналиста обвинили в сексуальных домогательствах. Журналист приобрёл мировую известность благодаря сайту WikiLeaks, основанному в 2006 году, на котором впоследствии были опубликованы секретные материалы, касающиеся шпионских скандалов, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлений и тайн дипломатии крупнейших государств. За разглашение государственных тайн в США Ассанжу грозит наказание вплоть до смертной казни.