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Грозит смертная казнь: выдадут ли Ассанжа властям США 

Рамблер 2 часа назад
Президент Эквадора Ленин Морено в своём обращении, опубликованном в Twitter, заявил, что получил гарантии от Великобритании не экстрадировать задержанного основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где ему могут грозить пытки и смертная казнь.
Глава государства объяснил своё требование стремлением соблюсти права человека и международное право.
«Британское правительство в письменном виде подтвердило это в соответствии со своими правилами», — подчеркнул Морено.
Ранее президент Эквадора объяснил, почему было решено отказать Ассанжу в предоставлении убежища на территории посольства страны в Лондоне. По его словам, журналист неоднократно нарушал требования международных конвенций и договор о проживании в здании диппредставительства.
Сразу после того, как Ассанжу отказали в убежище, в здание посольства вошли британские полицейские и насильно вывели основателя WikiLeaks. Ассанж пытался сопротивляться, при этом он держал в руках книгу Гора Видала "История государства национальной безопасности, Видал об Америке".
Эквадор предоставлял Джулиану Ассанжу убежище в течение семи лет с 2012 года, после того как журналиста обвинили в сексуальных домогательствах. Журналист приобрёл мировую известность благодаря сайту WikiLeaks, основанному в 2006 году, на котором впоследствии были опубликованы секретные материалы, касающиеся шпионских скандалов, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлений и тайн дипломатии крупнейших государств. За разглашение государственных тайн в США Ассанжу грозит наказание вплоть до смертной казни.
Комментарии35
В мире , Видео , Гор Видал , Wikileaks , США , Великобритания , Эквадор
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