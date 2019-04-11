Мать Ассанжа прокомментировала арест сына

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может предстать перед судьей в Великобритании в течение 24 часов после ареста, вероятно, британские власти будут добиваться максимального срока заключения в 12 месяцев, заявила мать Ассанжа со ссылкой на его адвоката.

В четверг британская полиция арестовала Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет — с 2012 года — находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.