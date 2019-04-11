Мать Ассанжа прокомментировала арест сына 

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может предстать перед судьей в Великобритании в течение 24 часов после ареста, вероятно, британские власти будут добиваться максимального срока заключения в 12 месяцев, заявила мать Ассанжа со ссылкой на его адвоката.
В четверг британская полиция арестовала Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет — с 2012 года — находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
"Я только что говорила с одним из адвокатов Джулиана. Скорее всего, Джулиан предстанет перед магистратским судом Великобритании в течение 24 часов. Великобритания, вероятно, будет добиваться максимального срока тюремного заключения в 12 месяцев. Наша цель, как всегда, остановить экстрадицию в США!" — написала Кристин Ассанж в Twitter.