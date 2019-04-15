«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко

В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко , станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".

Украинский лидер вместе с семьей приехал на стадион для проведения дебатов с Владимиром Зеленским и прождал оппонента почти час, однако тот так и не явился. Перед этим он выступил на сцене перед спорткомплексом, где собралась толпа людей. Также Порошенко спел дуэтом с певцом Иваном Ланьо отрывок из песни "Ти ж мене підманула".

Поведение украинского президента вызвало острую реакцию интернет-пользователей.

"Главный клоун страны, пир во время чумы", — указала Тамара Бабьюк.

"Он хочет показать, что он с молодежью. Цирк", — отметила Ирина Любченко.

"Гарант дает прощальный концерт", — предположила Елена Лебедева.

"Ельцин номер два", — поделился впечатлениями Олег Васюков.

Кроме того, пользователей рассмешили билборды, установленные рядом со сценой. На них изображен человек с прической ирокез, похожий на Порошенко, а также надпись "Добавь драйва".