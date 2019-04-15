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«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко 

РИА Новости + ещё 32 46 минут назад
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Украинский лидер вместе с семьей приехал на стадион для проведения дебатов с Владимиром Зеленским и прождал оппонента почти час, однако тот так и не явился. Перед этим он выступил на сцене перед спорткомплексом, где собралась толпа людей. Также Порошенко спел дуэтом с певцом Иваном Ланьо отрывок из песни "Ти ж мене підманула".
Поведение украинского президента вызвало острую реакцию интернет-пользователей.
"Шут гороховый", — написал Владимир Лисин.
"Главный клоун страны, пир во время чумы", — указала Тамара Бабьюк.
"Он хочет показать, что он с молодежью. Цирк", — отметила Ирина Любченко.
"Гарант дает прощальный концерт", — предположила Елена Лебедева.
"Ельцин номер два", — поделился впечатлениями Олег Васюков.
Кроме того, пользователей рассмешили билборды, установленные рядом со сценой. На них изображен человек с прической ирокез, похожий на Порошенко, а также надпись "Добавь драйва".
"Кажется, кукушка окончательно съехала", — констатировал Андрей Портнов.
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В мире , Видео , Андрей Портнов , Елена Лебедева , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Лисин
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