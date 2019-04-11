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Washington Post: Россия и Китай перехитрили США 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
На фоне поляризации в американской политике республиканцы и демократы неожиданно пришли к двухпартийному консенсусу, вооружившись идеей "конкуренции великих держав" с Россией и Китаем как общим базисом, пишет для The Washington Post Вэнс Серчук, исполнительный директор "Глобального института KKR".
В частности, Вашингтон видит в конкуренции с государствами борьбу за технологическое и военное превосходство. Однако Соединенные Штаты неверно понимают суть соревнования с Москвой и Пекином, это в свою очередь может привести к провалу, отмечает автор.
Для примера можно посмотреть на Сирию, где с 2011 года Соединенные Штаты боролись с Россией. Борьба принесла Вашингтону явно неблагоприятные результаты, констатирует Серчук. Военная мощь США в Сирии технически превосходит российскую, однако в итоге Кремль преуспел в ближневосточном регионе, и президенту САР Башару Асаду удалось удержать власть, несмотря на требования США свергнуть его режим.
Успех Москвы заключается в "хитрой дипломатии" в сочетании с точечными и внезапными военными шагами. Аналогичная история произошла в Южно-Китайском море — самой заметной сцене геополитической конкуренции между Вашингтоном и Пекином за последнее десятилетие, пишет автор.
Ранее сообщалось, что Пентагон хочет предотвратить конфликт с Россией и КНР в космосе.
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В мире , Азия , Политика , США , Башар Асад , Пентагон , Washington Post , Китай
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