Минюст США обвинил Ассанжа в сговоре с целью компьютерного взлома

Главной целью сговора было помочь Мэннинг в получении и передаче засекреченной информации, имеющей отношение к национальной обороне Соединенных Штатов, чтобы Wikileaks мог публично распространить информацию на своем вебсайте", — сказано в документе.

Там говорится, что Мэннинг примерно 8 марта 2010 года, будучи военнослужащим (до смены пола — ред.), передал Ассанджу часть пароля, хранившегося на компьютерах в минобороны, которые имели выход во внутреннюю сеть Пентагона

"Десятого марта 2010 года или примерно в те сроки Ассанж запросил у Мэннинг дополнительную информацию о пароле. Ассанж дал понять, что он пытался взломать пароль, указав, что ему это не удалось", — сказано в документе.

Ранее стало известно, что Эквадор, в посольстве которого в Лондоне Ассанж скрывался с 2012 года, решил отказать ему в дипломатическом убежище. Британская полиция после этого сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в суд.

Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе, о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель WikiLeaks был обвинен в Швеции в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. В 2017 году дело против него в Швеции было закрыто, однако после новостей о задержании Ассанжа прокуратура Швеции заявила, что изучает возможность возобновления расследования.