Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не согласился на предложение нынешнего лидера страны Петра Порошенко приехать на дебаты в студию телеканала «1+1». Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на местные СМИ.
Разговор между Порошенко и Зеленским состоялся в эфире телеканала по телефонной связи. Президент, находясь в студии на программе «Право на власть», предложил своему сопернику по второму туру выборов добраться до студии в течение 40 минут.
«Порошенко прекрасно знает, что я нахожусь в Париже, во Франции. Потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали — в аэропорт. У меня встреча завтра в три часа дня с президентом Франции», — ответил на это предложение Зеленский.