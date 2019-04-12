Зеленский отказал Порошенко в дебатах в студии «1+1»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не согласился на предложение нынешнего лидера страны Петра Порошенко приехать на дебаты в студию телеканала «1+1». Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на местные СМИ.

Разговор между Порошенко и Зеленским состоялся в эфире телеканала по телефонной связи. Президент, находясь в студии на программе «Право на власть», предложил своему сопернику по второму туру выборов добраться до студии в течение 40 минут.