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Зеленский отказал Порошенко в дебатах в студии «1+1» 

360tv.ru + ещё 34 1 час назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не согласился на предложение нынешнего лидера страны Петра Порошенко приехать на дебаты в студию телеканала «1+1». Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на местные СМИ.
Разговор между Порошенко и Зеленским состоялся в эфире телеканала по телефонной связи. Президент, находясь в студии на программе «Право на власть», предложил своему сопернику по второму туру выборов добраться до студии в течение 40 минут.
«Порошенко прекрасно знает, что я нахожусь в Париже, во Франции. Потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали — в аэропорт. У меня встреча завтра в три часа дня с президентом Франции», — ответил на это предложение Зеленский.
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В мире , Видео , Конфликты , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ
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