Как Порошенко провёл «дебаты» без Зеленского

«Дебаты», который устроил Пётр Порошенко в поддержку собственной кандидатуры во втором туре выборов, вызвали недоумение у киевлян. Опрошенные RT очевидцы пожаловались на плохую организацию и отметили, что тех, кто действительно поддерживал действующего президента, было крайне мало. Эксперты отмечают, что несостоявшаяся публичная дискуссия Порошенко со своим оппонентом свидетельствует об «агонии» нынешнего украинского лидера в преддверии второго этапа голосования. С точки зрения политологов, от дебатов в этой ситуации почти ничего не зависит — Порошенко вряд ли сможет догнать своего соперника по числу голосов.

14 апреля в национальном спортивном комплексе (НСК) «Олимпийский» в Киеве президент Украины Пётр Порошенко в одиночку провёл «дебаты», на которые не приехал его соперник по второму туру выборов, шоумен Владимир Зеленский . Тот заявил, что ожидает очной встречи 19 апреля — именно эта дата была оговорена заранее.

Перед приездом президента Украины рядом с НСК была смонтирована сцена с агитационными лозунгами штаба Порошенко. Чтобы поприветствовать кандидата, собрались несколько тысяч граждан. Часть из них, по данным источников RT в Киеве, составляли свезённые из глубинки бюджетники — неподалёку от «Олимпийского» располагались пассажирские автобусы с «массовкой».

По данным СБУ, на стадионе собрались около 15 тыс. человек. Однако по подсчётам МВД , аудитория дебатов была гораздо скромнее — всего 5 тыс. украинцев.

Пётр Порошенко поднялся на сцену под аккомпанемент выступавшей в тот момент рок-группы и даже успел немного потанцевать. Последовавшее выступление президента было в основном посвящено обещаниям добиться вступления страны в НАТО ЕС . Также он подчеркнул, что дебаты — «признак демократии», и посетовал на отказ Зеленского прийти на них.

Ранее оппонент Порошенко и его представители неоднократно заявляли, что приезжать 14 апреля на «Олимпийский» не намерены. Зеленский изначально настаивал на другой дате (19 апреля). Также в беседе с журналистами в Париже после встречи с президентом Франции он отметил, что опасается провокаций в день, который назначил Порошенко.

Однако действующий глава государства проигнорировал аргументы оппонента. Находясь на сцене под прицелом телекамер, он заявил, что даёт Зеленскому 45 минут на то, чтобы всё-таки приехать на стадион. Не дождавшись конкурента, президент Украины фактически дал старт митингу в собственную поддержку. Он провёл пресс-конференцию с представителями СМИ, а также спел украинскую песню «Ти ж мене підманула» (рус. «Ты ж меня обманула». — RT) на сцене возле стадиона.

Побывавшие на НСК «Олимпийском» киевляне поделились своими впечатлениями о прошедших «дебатах» с корреспондентами RT.

«Я пошёл по собственной инициативе. Второй тур голосования ровно через неделю, а мне до сих пор не понятно, за кого отдавать свой голос. Вход был бесплатный, но прийти необходимо было к 13:00. Все собрались у сцены возле «Олимпийского», было всего несколько тысяч человек. Может, поэтому зрителей и не пустили на стадион — тогда стало бы понятно, что поддержки у Порошенко, по сути, нет. Попасть к сцене можно было только через металлоискатели, поэтому процесс шёл медленно и образовывались «пробки». Я пообщался с несколькими людьми на митинге и понял, что это бюджетники. Они даже шли к стадиону колоннами. Тех, кто действительно поддерживает Порошенко, практически не было», — рассказал в беседе с RT киевлянин, учитель истории Иван Кузьмин.

Менеджер по продажам, киевлянка Ирина Изовит отметила, что всё происходящее напоминало нелепое шоу, посвящённое восхвалению кандидатуры Порошенко.

«Порошенко пришёл вовремя, что бывает крайне редко. Несколько раз вместе с небольшим количеством желающих призывал Владимира Зеленского появиться. Потом согласился подождать его 45 минут и даже спел песню. Зачем всё это? Даже я заранее знала, что Зеленский не собирается приходить. Цирк, да и только. Теперь точно не буду голосовать за Порошенко. Он, уже не стесняясь, унижает Зеленского», — говорит она.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отметил, что выступление Порошенко якобы вызвало «взрыв позитива».

«Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слёзы на глазах, вышиванки и невероятная вера в глазах», — утверждает представитель Порошенко.

Напомним, в первом туре украинских президентских выборов, который состоялся 31 марта, наибольший процент голосов — 30,24% получил Владимир Зеленский, за Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей.

«Хуже, чем цирк»

Источники RT в украинских политических партиях отметили, что поведение Порошенко вызывает недоумение. По их словам, президент Украины перешёл этические границы, пытаясь разжечь у киевлян ненависть к Зеленскому и сформировать собственный положительный имидж.

«Креативу команды Петра Порошенко можно только позавидовать, — отмечает источник RT в партии «Народный фронт». — Ещё никогда прежде кандидаты в президенты не сдавали анализы в прямом эфире, не созывали дебаты на стадионе и тем более не приходили на встречу, согласие на которую оппонент не давал. Рядом с «Олимпийским» была установлена палатка, где избирателей призывали не голосовать за Зеленского. Так называемые дебаты задумывались как митинг в поддержку Порошенко. И в итоге в него и превратились. Всё, что он позволяет себе — это гораздо хуже, чем цирк».

Однако, как отмечает собеседник RT, в команде президента нет человека, который мог бы «прекратить это безумие».

«То что мы увидели — это не комедия, а фильм ужасов. До выборов остаётся неделя, и становится страшно, на какие ещё шаги может пойти команда действующего президента. Оцепить центральную часть города, привезти конную полицию? А зачем? Чтобы с окружением под щелчки фотокамер искать Зеленского под стульями на «Олимпийском»? Я не представляю, какие ещё сюрпризы нас ожидают до 21 апреля», — говорит источник RT в партии «Батькивщина».

«Разрыв непреодолим»

Напомним, что идея провести президентские дебаты на стадионе изначально принадлежит Владимиру Зеленскому. После того, как Пётр Порошенко принял вызов, кандидаты даже сдали анализы на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Однако возникли разногласия по поводу того, когда проводить прения.

Зеленский изначально заявил 19 апреля, однако команда Порошенко решила, что действующий президент придёт на дебаты 14-го.

Согласно украинскому законодательству, именно 19 апреля должны проводиться общенациональные дебаты кандидатов в президенты в эфире Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Они запланированы на 19:00. Местом встречи, по мнению Зеленского, должен стать именно «Олимпийский».

К 19:00 19 апреля, как пояснил в воскресенье журналистам представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, оппонент действующего президента будет ждать Порошенко на стадионе. Правда, нынешний украинский лидер не намерен в это время появляться там под предлогом того, что дебаты запланированы в студии НОТУ. Как заявил представитель Порошенко Олег Медведев, президент если и придёт на стадион 19 апреля, то в другое время.

В штабе Петра Порошенко считают, что дебаты, о которых идёт речь в украинском законодательстве, должны проходить лишь в студии телеканала. В штабе Зеленского, напротив, полагают, что граждане страны не только должны видеть кандидатов на экране телевизоров, но и получить возможность задавать вопросы «вживую».

В беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов назвал прошедшие 14 апреля «дебаты» «шоу одного актёра». По его мнению, Порошенко прекрасно понимал, что будет выступать перед публикой один. Такое поведение, как полагает Денисов, — демонстрация «агонии» действующего главы государства в преддверии второго тура.

«Даже если бы полноценные дебаты состоялись 14 апреля, они ничего не могли бы изменить или привести к какому-то конкретному результату. Разрыв, который был в первом туре между кандидатами, непреодолим. Порошенко пытается выправить ситуацию, но это бессмысленно. Положенные по закону дебаты — формальность, но и она, судя по настрою Порошенко и Зеленского, не будет выполнена», — сказал Денисов.

В комментарии RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что Порошенко рассчитывает дискредитировать Зеленского, «уличив» его в нежелании прийти на дебаты. Основная цель штаба президента Украины — продемонстрировать слабость шоумена. По этой причине подконтрольные украинскому лидеру СМИ и политологи критикуют Зеленского за якобы существующую зависимость от наркотиков и боязнь очной встречи с Порошенко.