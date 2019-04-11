Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штаб Зеленского предложил провести дебаты по телемосту 

RT на русском 7 часов назад
Фото: © Str/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предлагают провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко по телемосту в прямом эфире. Об этом сообщил глава команды Иван Баканов.
«Мы идём на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».
По словам Баканова, если Порошенко будет в студии «UA: Общественный», а Зеленский на стадионе «Олимпийский», то «можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире».
Ранее Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе в Киеве.
RT на русском: последние новости
В WikiLeaks раскрыли масштабную шпионскую операцию в отношении Ассанжа В штабе Зеленского прокомментировали появление ролика с фурой Депутат Рады заявил, что у Украины «нет шансов» вступить в НАТО
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»426
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине16
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез20
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин2
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3536
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение