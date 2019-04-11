Командующий Ливийской национальной армии поверил в собственную пропаганду

Официальным планам командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара занять Триполи молниеносным броском не суждено сбыться. Не исключена прямая военная помощь со стороны ближайших союзников — Египта и Арабских Эмиратов.

ОАЭ и Западные дипломаты три часа пытались отговорить ливийского фельдмаршала от начала масштабного наступления на Триполи, сообщило 10 апреля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. «Военный, которого многие называют вторым Каддафи» отверг предложения и сказал, что готов разговаривать с главой правительства национального единства Фаизом Сараджем исключительно «с позиции силы». В то же время, как пишет агентство, старт наступления оказался неожиданным даже для ближайших союзников военачальника — Египта, Саудовской Аравии России , где до последнего были уверены, что военачальник блефует. Между тем этот тезис журналистов Reuters довольно спорный — эксперты напрямую связывают решение Хафтара о наступлении с его визитом в Эр-Рияд 27 марта.

Некоторые специалисты связывали активизацию боевых действий с общенациональной конференцией 14-16 апреля по межливийскому диалогу и отмечали вероятность того, что Хафтар таким образом пытается укрепить свои позиции перед обсуждением неудобных вопросов. Однако на фоне эскалации конфликта мероприятие, на котором было намечено обсуждение по эгидой ООН возможности формирования нового кабинета министров и объединение Тобрука и Триполи, отложено на неопределённый срок.

Мы решили действовать осторожно и не спеша, чтобы не упустить историческую возможность. Мы приложим все усилия, чтобы провести форум как можно скорее, пригласив на него все без исключения стороны, однако только тогда, когда его успех будет гарантирован, эскалация преодолена и возобладают разум и мудрость, — сообщил в Twitter специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе.

В то же время, несмотря на озвученные наполеоновские планы занять ливийскую столицу практически без боя, «блицкриг» ЛНА фактически провалился. Силы Хафтара не смогли закрепиться ни в одном населённом пункте непосредственно близ Триполи. Ожесточённые бои, в том числе с применением обеими сторонами боевой авиации, до сих пор идут за столичный аэропорт Митига, хотя силы Хафтара и ПНЕ периодически сообщают о взятии объекта под контроль.

Также продолжаются столкновения на южных и юго-западных подступах к городу. И хотя часть ливийских провинций заняла нейтральную позицию, на борьбу с фельдмаршалом мобилизованы многочисленные группы с запада страны, в том числе из ключевого центра «арабской весны» в Ливии — Мисраты. На фоне обострения ситуации активизировались радикальные исламисты — сообщается о нападении боевиков «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в РФ на) контролируемые силами Хафтара объекты в центральной части страны.

Как отмечают специалисты консалтинговой компании Libya Analysis, в снабжении сил и проведении операций ЛНА сильно зависит от лояльности групп вокруг Триполи и безопасности конвоев. Учитывая продолжающиеся удары авиации ПНЕ по маршрутам снабжения их стабильность сомнительна, а на фоне затягивания боевых действий ЛНА только остаётся убеждать отдельные группы заключать сделки на продолжение сотрудничества.

Один из главных итогов наступления ЛНА — усиление позиция группировок из Мисраты, отмечает News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов

Теперь они играют одну из ключевых ролей в обороне ливийской столицы. Усилением Мисраты могут быть недовольны другие силы, например, бригады Зинтана, но выбора сейчас у них нет, — подчеркивает эксперт.

По мнению Семёнова, по мере развития боевых действий шансы Хафтара на заключение каких-либо выгодных сделок с Сараджем уменьшаются.

Он провалил первый этап операции, недооценил своих противников. В этом его действия напоминают шаги президента Грузии Михаила Саакашвили в 2008-м году: он также посчитал, что наступление на Южную Осетию и Абхазию пройдёт молниеносно, но недооценил потенциал и мотивацию оппонентов. Хафтар поверил в собственную пропаганду — в то, что в Ливии все устали от хаоса и ждут его сильной руки. Вместо этого он получил мобилизацию населения одной из крупнейших провинций — Триполитании, — указывает аналитик.

Теперь многие участники революционных событий 2011 года снова взяли в руки оружие — для того, чтобы противостоять Хафтару, продолжает Семёнов, при этом силы, лояльные Тобруку, вероятно, рассчитывали лишь на сопротивление тех групп, которые на момент начала наступления находились в состоянии боевой готовности. Сейчас, по мнению эксперта, не Сараджа, а именно главнокомандующий вооружёнными силами Ливии оказался в сложном положении.

Если прекратить операцию, то позиции Хафтара в переговорах и в дележе власти в Ливии будет слабее, чем до её начала. В случае продолжения боевых действий, ЛНА рискует нарваться на контрудар и потерять всё. Ставки очень высоки, — отмечает Семёнов.

В этом смысле не исключено оказание прямой военной помощи Хафтару со стороны его ближайших союзников — Египта и Эмиратов, предполагает эксперт.