Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции вступил в силу «антихулиганский» закон 

RT на русском + ещё 4 8 часов назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил «антихулиганский закон», направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций. Текст документа опубликован в государственном вестнике Journal Officiel.
«Закон, направленный на укрепление и обеспечение поддержания общественного порядка во время демонстраций, опубликован в Journal Officiel и вступил в силу сегодня утром», — написал в Twitter глава МВД страны Кристоф Кастанер.
Он отметил, что закон гарантирует французам безопасность и защищает их от насилия.
По словам министра, этот текст защищает институты и свободы Франции.
Закон был принят парламентом Франции в марте на фоне массовых протестов «жёлтых жилетов». За его принятие проголосовали 210 сенаторов, против — 115.
RT на русском: последние новости
В WikiLeaks раскрыли масштабную шпионскую операцию в отношении Ассанжа В штабе Зеленского прокомментировали появление ролика с фурой Депутат Рады заявил, что у Украины «нет шансов» вступить в НАТО
В мире , Европа , МВД , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»426
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине16
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез20
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин2
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3536
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение