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Канада временно закрыла посольство в Хартуме 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство Канады временно закрыло свое посольство в столице Судана Хартуме из-за ситуации с безопасностью в стране после свержения суданского президента, сообщается на сайте правительства.
"Посольство Канады в Судане, в Хартуме, закрыто до дальнейшего уведомления из-за текущей ситуации с безопасностью", — гласит сообщение на сайте. Отмечается, что консульские службы остаются доступными.
Правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Судан из-за нестабильной ситуации. Канадские власти предупреждают, что дороги, в том числе в международный аэропорт Хартума, могут быть заблокированы. "Сократите до минимума свои передвижения и избегайте демонстраций", — говорится в сообщении.
Ранее министр обороны Судана заявил, что президент Омар аль-Башир свергнут, власть в свои руки взяли военные, которые будут править государством в течение двухлетнего переходного периода, после которого пройдут выборы.
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Комментарии
В мире , Омар аль-Башир , Канада , Судан , Хартум
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