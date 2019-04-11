Канада временно закрыла посольство в Хартуме

Правительство Канады временно закрыло свое посольство в столице Судана Хартуме из-за ситуации с безопасностью в стране после свержения суданского президента, сообщается на сайте правительства.

"Посольство Канады в Судане, в Хартуме, закрыто до дальнейшего уведомления из-за текущей ситуации с безопасностью", — гласит сообщение на сайте. Отмечается, что консульские службы остаются доступными.

Правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Судан из-за нестабильной ситуации. Канадские власти предупреждают, что дороги, в том числе в международный аэропорт Хартума, могут быть заблокированы. "Сократите до минимума свои передвижения и избегайте демонстраций", — говорится в сообщении.