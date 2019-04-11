Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана

Москва призвала граждан Казахстана поддержать курс Назарбаева на выборах

Представитель МИД России выразил мнение, что «объявленные выборы свидетельствуют об очень зрелом подходе казахстанского руководства к тому, как надо построить будущее страны», передает ТАСС.

«Надеюсь, что в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов, граждане Казахстана выскажутся в поддержку того курса, предложенного Нурсултаном Назарбаевым, который реализуется достаточно уверенно, стабильно, и направлен на будущее развитие страны», — сказал Карасин

Напомним, во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта после отставки Нурсултана Назарбаева, руководившего республикой почти 30 лет.

Председатель Сената Казахстана старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига решила не выставлять свою кандидатуру для участия в выборах главы республики.