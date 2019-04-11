Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана

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Москва призвала граждан Казахстана поддержать курс Назарбаева на выборах 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Россия рассчитывает, что граждане Казахстана на предстоящих выборах главы республики поддержат курс на развитие, предложенный первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Представитель МИД России выразил мнение, что «объявленные выборы свидетельствуют об очень зрелом подходе казахстанского руководства к тому, как надо построить будущее страны», передает ТАСС.
«Надеюсь, что в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов, граждане Казахстана выскажутся в поддержку того курса, предложенного Нурсултаном Назарбаевым, который реализуется достаточно уверенно, стабильно, и направлен на будущее развитие страны», — сказал Карасин
Напомним, во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта после отставки Нурсултана Назарбаева, руководившего республикой почти 30 лет.
Председатель Сената Казахстана старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига решила не выставлять свою кандидатуру для участия в выборах главы республики.
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В мире , Видео , СНГ , Нурсултан Назарбаев , Григорий Карасин , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва
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