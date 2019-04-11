На Украине признали невозможность вступления в НАТО

Депутат призвал не надеяться на скорое принятие Украины Евросоюз , а строить счастливое общество в собственной стране.

Украине не светят североатлантические перспективы. Никто не собирается принимать страну в НАТО ни сейчас, ни в ближайшее время.

Вадим Рабинович. С таким заявлением, в прямом эфире телеканал NewsOne выступил депутат Верховной рады

По его словам, многообещающая риторика действующих властей страны, которые «на каждом углу» рассказывают о скорой интеграции с военным блоком — обычная пропаганда.

«НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет», — заявил депутат перед телекамерами.

Вадим Рабинович также прокомментировал перспективы членства Украины в ЕС, назвав их весьма призрачными. От вступления в Евросоюз страна не станет жить лучше, пояснил свою мысль депутат Верховной Рады. Поэтому необходимо строить Европу у себя.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о допуске к международным военным учениям на территории совей страны иностранных военных.

Под ними подразумеваются украинско-американские маневры Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, многонациональные учения «Кленовая арка-2019», украинско-румынские учения Riverine-2019 и украинско-британские учения Warrior Watcher-2019.