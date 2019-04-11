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На Украине признали невозможность вступления в НАТО 

ТК «Звезда» + ещё 7 12 часов назад
Фото: Danny Gys ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Депутат призвал не надеяться на скорое принятие Украины в Евросоюз, а строить счастливое общество в собственной стране.
Украине не светят североатлантические перспективы. Никто не собирается принимать страну в НАТО ни сейчас, ни в ближайшее время.
С таким заявлением, в прямом эфире телеканал NewsOne выступил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
По его словам, многообещающая риторика действующих властей страны, которые «на каждом углу» рассказывают о скорой интеграции с военным блоком — обычная пропаганда.
«НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет», — заявил депутат перед телекамерами.
Вадим Рабинович также прокомментировал перспективы членства Украины в ЕС, назвав их весьма призрачными. От вступления в Евросоюз страна не станет жить лучше, пояснил свою мысль депутат Верховной Рады. Поэтому необходимо строить Европу у себя.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о допуске к международным военным учениям на территории совей страны иностранных военных.
Под ними подразумеваются украинско-американские маневры Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, многонациональные учения «Кленовая арка-2019», украинско-румынские учения Riverine-2019 и украинско-британские учения Warrior Watcher-2019.
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Комментарии
В мире , Украина , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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