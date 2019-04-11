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Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО» 

ТАСС + ещё 8 6 часов назад
Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО"). Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
По его данным, египетская сторона уведомила об этом решении США и других участников предполагаемого ближневосточного альянса, сообщает агентство со ссылкой на источник. Власти Египта якобы обеспокоены, что заключение такого союза вызовет напряженность в отношениях с Ираном.
Также одной из причин такого решения египетской стороны, по данным агентства Reuters, стала неопределенность с переизбранием президента США Дональда Трампа на второй срок в 2020 году. Власти страны якобы опасаются, что в случае прихода к власти в США другого человека, существование такого ближневосточного союза стоит под угрозой.
В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить информацию агентства.
По замыслу США, в состав "арабской НАТО" планируется включить шесть стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию), а также Египет и Иорданию. В середине января госсекретарь США Майкл Помпео провел турне по этим странам, где провел серию переговоров с их лидерами. Одной из главных задач поездки было сближение позиций восьми стран для создания MESА. Цель коалиции — противодействие угрозам в регионе и активизация экономического и энергетического взаимодействия.
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Комментарии3
В мире , Видео , Дональд Трамп , НАТО , ИТАР-ТАСС , Reuters , Египет , США
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