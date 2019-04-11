Бывший советник экс-президента США Барака Обамы Грег Крейг был обвинен в даче ложных показаний по разбирательству, связанному с "российским делом". Об этом сообщает The Washington Post.
В материале говорится, что Крейг якобы лгал федеральным чиновникам, которые пытались установить, должен ли он был зарегистрироваться в качестве иностранного агента, чтобы выполнять работу для украинского правительства в 2012 году.
Адвокаты экс-советника Обамы в свою очередь заявили, что Крейг ни в чем не виновен.
Ранее сообщалось, что советнику Обамы предъявят обвинения по "российскому делу".