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Юнкер ожидает проведения в Британии выборов в Европарламент 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что ожидает проведения выборов в ЕП в Великобритании, при этом в решении лидеров 27 стран ЕС говорится, что в случае отсутствия выборов Brexit наступит уже 1 июня.
"Вероятно, в Великобритании будут выборы в Европарламент, что может показаться любопытным, но правила есть правила, нужно соблюдать европейские законы", — заявил он в четверг журналистам по итогам саммита, на котором было согласовано решение предоставить отсрочку по Brexit до 31 октября.
Он также выразил удовлетворение тем, что удалось достичь согласованного решения 27 стран ЕС.
В самом решении саммита ЕС говорится, что "если Великобритания все еще останется членом ЕС 23-26 мая 2019 года и если она не ратифицирует соглашение о выходе к 22 мая 2019 года, то должна будет провести выборы в Европейский парламент в соответствии с законодательством ЕС".
В документе также отмечается, что "если Соединенное Королевство не выполнит это обязательство, выход состоится 1 июня 2019 года".
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В мире , Видео , Жан-Клод Юнкер , ЕС , Европарламент , Брюссель , Великобритания
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