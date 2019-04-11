Юнкер ожидает проведения в Британии выборов в Европарламент

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил по итогам саммита ЕС Брюсселе , что ожидает проведения выборов в ЕП в Великобритании , при этом в решении лидеров 27 стран ЕС говорится, что в случае отсутствия выборов Brexit наступит уже 1 июня.

"Вероятно, в Великобритании будут выборы в Европарламент, что может показаться любопытным, но правила есть правила, нужно соблюдать европейские законы", — заявил он в четверг журналистам по итогам саммита, на котором было согласовано решение предоставить отсрочку по Brexit до 31 октября.

Он также выразил удовлетворение тем, что удалось достичь согласованного решения 27 стран ЕС.

В самом решении саммита ЕС говорится, что "если Великобритания все еще останется членом ЕС 23-26 мая 2019 года и если она не ратифицирует соглашение о выходе к 22 мая 2019 года, то должна будет провести выборы в Европейский парламент в соответствии с законодательством ЕС".

В документе также отмечается, что "если Соединенное Королевство не выполнит это обязательство, выход состоится 1 июня 2019 года".