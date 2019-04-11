Мадуро заявил, что в США правят последователи Гитлера

"Думаю, что Адольф Гитлер — на другой стороне. Расисты, фашисты не правят в Венесуэле, они правят более к северу. Здесь (в Венесуэле — ред.) правит народ", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По словам Мадуро, вице-президент США Майк Пенс сравнил его с Гитлером и призвал мир объединиться, чтобы бороться с ним. "Но я простой человек, из народа, рабочий человек, я гуманист, глубокий христианин. Никогда в жизни я не отдавал приказа вторгнуться куда-то, и я этого не сделаю, мы этого не сделаем", — заметил Мадуро.

"Мы не народ с военными базами по всему миру, как вы, господин Пенс, у вас 800 военных баз в мире. Оккупируете, вторгаетесь, бомбардируете народы мира в течение десятилетий, поддерживаете государственные перевороты. Я христианин, революционер, социалист от Христа, боливарианец, обученный на ценностях, примере и мыслях нашего освободителя Симона Боливара", — подчеркнул венесуэльский лидер.

В январе в Венесуэле начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявил о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и другие поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.