Мадуро: в США правят фашисты и расисты

"Думаю, что Адольф Гитлер — на другой стороне", — отметил Мадуро. Про себя он сказал, что он — простой, рабочий человек из народа, гуманист и "глубокий христианин". "Никогда в жизни я не отдавал приказа вторгнуться куда-то", — напомнил президент Венесуэлы.

Обращаясь к Пенсу, он заметил, что это отнюдь не Венесуэла располагает 800 военными базами по всему миру. "Оккупируете, вторгаетесь, бомбардируете народы мира в течение десятилетий, поддерживаете государственные перевороты", — перечислил Мадуро "достижения" американцев.