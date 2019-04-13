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Соловьев рассказал про страшный сон Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 40 1 час назад
Телеведущий Владимир Соловьев назвал встречу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном «страшным сном» действующего главы украинского государства Петра Порошенко.
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Соловьев выложил в Instagram видео со встречи Зеленского и Макрона.
«Страшный сон Порошенко…де-факто Запад уже его «сдал…», — написал телеведущий.
Отметим, что Порошенко тоже проводил встречу с Макроном, однако отказался рассказывать о ней.
Зеленский же заявлял, что беседа с французским президентом прошла конструктивно, обсуждались «наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом».
По прогнозам букмекерских контор, шансы на победу Порошенко в президентских выборах во втором туре резко упали после перепалки с Зеленским в прямом эфире телеканала «1+1».
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