Соловьев рассказал про страшный сон Порошенко

Телеведущий Владимир Соловьев назвал встречу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном «страшным сном» действующего главы украинского государства Петра Порошенко.

Соловьев выложил в Instagram видео со встречи Зеленского и Макрона.

«Страшный сон Порошенко…де-факто Запад уже его «сдал…», — написал телеведущий.

Отметим, что Порошенко тоже проводил встречу с Макроном, однако отказался рассказывать о ней.

Зеленский же заявлял, что беседа с французским президентом прошла конструктивно, обсуждались «наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом».

По прогнозам букмекерских контор, шансы на победу Порошенко в президентских выборах во втором туре резко упали после перепалки с Зеленским в прямом эфире телеканала «1+1».