Соловьев рассказал про страшный сон Порошенко 

Телеведущий Владимир Соловьев назвал встречу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном «страшным сном» действующего главы украинского государства Петра Порошенко.
Соловьев выложил в Instagram видео со встречи Зеленского и Макрона.
«Страшный сон Порошенко…де-факто Запад уже его «сдал…», — написал телеведущий.
Отметим, что Порошенко тоже проводил встречу с Макроном, однако отказался рассказывать о ней.
Зеленский же заявлял, что беседа с французским президентом прошла конструктивно, обсуждались «наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом».
По прогнозам букмекерских контор, шансы на победу Порошенко в президентских выборах во втором туре резко упали после перепалки с Зеленским в прямом эфире телеканала «1+1».