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В Индии начались самые масштабные в истории парламентские выборы 

Р-Спорт + ещё 18 14 часов назад
Фото: EPA
Первый этап голосования на выборах в Лок сабху (нижняя палата парламента Индии) начался в четверг в 20 штатах и союзных территориях страны.
В общей сложности в голосовании, которое, по прогнозам экспертов, станет самым масштабным в мировой истории, примут участие порядка 900 миллионов граждан республики. По предварительным данным, их проведение обойдется стране более чем в семь миллиардов долларов, что также делает эти выборы "самыми дорогими" в истории.
Голосование будет проходить в семь этапов по очереди в 29 штатах и 7 союзных территориях с 11 апреля по 19 мая. Ввиду столь огромного числа избирателей подсчет бюллетеней, как ожидается, будет завершен лишь к 23 мая. В общей сложности в организации выборов задействованы почти 11 миллионов человек, в том числе более 5 миллионов чиновников и полицейских различного ранга. По всей стране будут действовать свыше 1 миллиона избирательных участков.
Основная борьба развернется между двумя политическими силами: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП), возглавляемой действующим премьер-министром Нарендрой Моди, и партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК), во главе которой стоит Рахул Ганди — выходец из самого влиятельного политического клана Индии Неру-Ганди. Основная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года и снискать поддержку подавляющего большинства избирателей, а Моди — занять кресло премьера на второй срок подряд.
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, БДП по-прежнему сохраняют высокие шансы на победу, несмотря на ряд предпринятых за последние годы правительством непопулярных экономических мер. Конгресс, в свою очередь, заметно укрепил свои позиции за прошедший год, однако, полагают аналитики, этого усиления оказалось недостаточно, чтобы противостоять правящей партии на общенациональном уровне.
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В мире , Нарендра Моди , Индия
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