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Трамп назвал расследование Мюллера по «российскому делу» незаконным 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расследование спецпоркурора Роберта Мюллера было "незаконным". Об этом он написал в твиттере.
Трапм отметил, что расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года не должно было быть.
"Это было незаконное расследование, которое вообще не должно было начинаться", — добавил Трамп.
Он подчеркнул, что всецело доказал свою невиновность.
"18 человек, которые ненавидят Трампа, теперь убедились, что никакого сговора с Россией не было", — заключил Трамп.
Ранее была названа дата публикации доклада Мюллера по "российскому делу".
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В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп
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