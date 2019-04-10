Трамп назвал расследование Мюллера по «российскому делу» незаконным

Трапм отметил, что расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года не должно было быть.

"Это было незаконное расследование, которое вообще не должно было начинаться", — добавил Трамп.

Он подчеркнул, что всецело доказал свою невиновность.

"18 человек, которые ненавидят Трампа, теперь убедились, что никакого сговора с Россией не было", — заключил Трамп.

Ранее была названа дата публикации доклада Мюллера по "российскому делу".