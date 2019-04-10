Американский президент Дональд Трамп заявил, что расследование спецпоркурора Роберта Мюллера было "незаконным". Об этом он написал в твиттере.
Трапм отметил, что расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года не должно было быть.
"Это было незаконное расследование, которое вообще не должно было начинаться", — добавил Трамп.
Он подчеркнул, что всецело доказал свою невиновность.
"18 человек, которые ненавидят Трампа, теперь убедились, что никакого сговора с Россией не было", — заключил Трамп.
Ранее была названа дата публикации доклада Мюллера по "российскому делу".