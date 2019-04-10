Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикер парламента Ливии не видит возможности достижения мира с Триполи 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Спикер Палаты представителей парламента в ливийском Тобруке Акила Салех Иса заявил, что не видит возможности достижения мира в стране, пока контроль над Триполи не перейдёт в руки Ливийской национальной армии (ЛНА).
Об этом сообщает Associated Press.
По его словам, парламент Ливии и поддерживающая его Ливийская национальная армия «уверены в невозможности достижения договора, пока эти группы (правительства — RT) действуют в столице».
Ранее сообщалось, что ЛНА установила контроль над большой частью района Айн Зара в окрестностях Триполи. Также сообщалось, что ЛНА сбила самолёт правительственных сил Триполи.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является логическим завершением цели.
RT на русском: последние новости
Правительство Украины поддержало увольнение главы Одесской области Япония продлила санкции в отношении КНДР на два года В Киеве назвали Репина украинским художником
В мире , Армия , Конфликты , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковник развеял мифы о военных планах РФ5
ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в городе РФ
Интернет и Big data изменят политическую жизнь в РФ4
ОАЭ нацелились на российский «Союз»
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран3
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение