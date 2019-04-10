Новая конституция Кубы официально вступила в силу

Новый основной закон Кубы вступил в силу после его публикации в официальной газете республики в среду. Полный текст обновленной конституции страны размещен на сайте издания.

Ранее в среду Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы провела специальное заседание, посвященное утверждению итогов референдума от 24 февраля о внесении изменений в конституцию. В торжественной церемонии приняли участие председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель и первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро . Заседание прошло в 150-ю годовщину принятия первой конституции Гуаймаро, получившей название в честь города, в котором собрался первый парламент тогда еще добивавшегося независимости от Испании острова.

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны на прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении, что составляет 73,3% от всех граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%.