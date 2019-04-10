Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: экс-президент Перу Кучински сдался властям после выдачи ордера на его задержание 

ТАСС 20 часов назад
Бывший президент Перу Педро Пабло Кучински (2016-2018), являющийся фигурантом уголовного дела о коррупции, добровольно сдался властям после того, как суд в Лиме принял решение о его задержании. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.
Также суд распорядился поместить в камеру предварительного заключения секретаря экс-президента Глорию Кисич Вагнер и его водителя Хосе Луиса Бернаола. В их домах будут проведены обыски. Согласно постановлению, Кучински должен быть заключен под стражу сроком на 10 дней.
В конце 2017 года стало известно, что с 2004 по 2013 год бразильская строительная корпорация Odebrecht перевела фирмам, связанным с Кучински (в этот период он был министром экономики и премьер-министром), около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". Политик отвергает выдвинутые против него обвинения в получении взяток.
В марте 2018 года Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку Кучински с поста главы государства. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте президента в связи с делом Odebrecht. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом.
ТАСС: последние новости
Источник: Ассанжа могут выдворить из посольства Эквадора через несколько часов или дней В штабе Порошенко опровергли причастность к видео с Зеленским, которого сбивает грузовик Зеленский обещает отменить неприкосновенность президента, депутатов и судей
Комментарии
В мире , Видео , Криминал , Происшествия , Reuters , Лима , Перу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»409
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине10
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез16
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин2
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3535
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение