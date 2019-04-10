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Reuters: экс-президент Перу Кучински сдался властям после выдачи ордера на его задержание 

ТАСС 4 часа назад
Бывший президент Перу Педро Пабло Кучински (2016-2018), являющийся фигурантом уголовного дела о коррупции, добровольно сдался властям после того, как суд в Лиме принял решение о его задержании. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.
Также суд распорядился поместить в камеру предварительного заключения секретаря экс-президента Глорию Кисич Вагнер и его водителя Хосе Луиса Бернаола. В их домах будут проведены обыски. Согласно постановлению, Кучински должен быть заключен под стражу сроком на 10 дней.
В конце 2017 года стало известно, что с 2004 по 2013 год бразильская строительная корпорация Odebrecht перевела фирмам, связанным с Кучински (в этот период он был министром экономики и премьер-министром), около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". Политик отвергает выдвинутые против него обвинения в получении взяток.
В марте 2018 года Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку Кучински с поста главы государства. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте президента в связи с делом Odebrecht. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом.
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Комментарии
В мире , Видео , Криминал , Происшествия , Reuters , Лима , Перу
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