Галкина в президенты? Порошенко высмеял Зеленского

Представитель предвыборного штаба действующего президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев прокомментировал появление билбордов с лидером страны и главой России Владимиром Путиным, пишет «Украинская правда».

«Потому что задача главы государства не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента, и не становиться перед Путиным на колени, а смело ему смотреть в глаза и защищать людей. Вот что значит этот «борд», — сказал Медведев.

Он также продемонстрировал еще несколько приготовленных вариантов предвыборных билбордов. На них, в частности, были изображены Порошенко и российский комик Максим Галкин, Галкин и конкурент Порошенко в борьбе за президентское кресло — украинский юморист Владимир Зеленский, а также Зеленский и Путин.

Говоря о плакате с Порошенко и Галкиным, Медведев отметил, что такая ситуация могла бы быть «более легкой» для действующей администрации в политическом отношении.

«Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, то Порошенко было бы легче найти общий язык с Россией. Очевидно, что для нашего оппонента более интересной была бы такая гипотетическая ситуация. Очевидно, им легче было бы найти общий язык», — пояснил Медведев.

Он также подчеркнул, что в штабе Порошенко не могут представить себе противостояния Путина и Зеленского, в связи с чем считают верным лишь первый билборд, изображающий глав двух государств.

«По нашему глубокому убеждению из двух кандидатов только Порошенко имеет достаточно силы и политической воли, достаточно опыта, чтобы противостоять Путину», — подытожил Медведев.

Кроме того, представитель штаба категорически отверг предположения о том, что своими плакатами сторонники действующего президента страны попытались создать впечатление, что Зеленский действует с оглядкой на распоряжения Кремля.

«Это не имеет ничего общего с реальностью. Никто у нас не считает, что Зеленский является марионеткой Путина, так же мы не считаем, что сторонники Владимира Александровича являются сторонниками Путина», — подчеркнул он.

Ранее размещение изображения президента России на предвыборных билбордах Порошенко вызвало скандал, так как работавшая над ними команда не стала спрашивать разрешения на использование фотографии российского лидера.

«Борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. У Путина, разумеется, согласия не спрашивали», — говорилось в тексте официального комментария команды Порошенко.

Советник украинского президента Юрий Бирюков назвал присутствие российского президента на билбордах «посланием» тем, кто в первом туре голосования за будущего главу государства отдал предпочтение другим кандидатам.

О билбордах с изображением Путина и Порошенко высказались и в Кремле. Ситуацию, в частности, прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим», — сказал он.

«Автор незабвенной книги «PR. Что это такое?», уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов «демократизации» Украины», — написала она в своем фейсбуке.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, но в их ходе ни один кандидат не набирал необходимого для победы количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур президентских выборов на Украине, в рамках которого в очной борьбе сойдутся Порошенко и Зеленский, пройдет 21 апреля.