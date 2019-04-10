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Венесуэльских дипломатов в США лишили денег и свободы передвижения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самюэль Монкада сообщил, что США ограничивают передвижение членов венесуэльского представительства радиусом 40 км.
Кроме этого, Вашингтон заблокировал все счета дипломатических представительств Венесуэлы в США, передает ТАСС.
Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле попытался прогнать Монкаду из зала заседаний, заявив, что хотел бы видеть в зале «представителя свободного венесуэльского правительства».
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В мире , Конфликты , Латинская Америка , США , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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