Венесуэльских дипломатов в США лишили денег и свободы передвижения

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самюэль Монкада сообщил, что США ограничивают передвижение членов венесуэльского представительства радиусом 40 км.

Кроме этого, Вашингтон заблокировал все счета дипломатических представительств Венесуэлы в США, передает ТАСС.