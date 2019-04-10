Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самюэль Монкада сообщил, что США ограничивают передвижение членов венесуэльского представительства радиусом 40 км.
Кроме этого, Вашингтон заблокировал все счета дипломатических представительств Венесуэлы в США, передает ТАСС.
Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле попытался прогнать Монкаду из зала заседаний, заявив, что хотел бы видеть в зале «представителя свободного венесуэльского правительства».