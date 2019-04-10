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Помпео: США не смогли свернуть «Северный поток — 2» 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал, что США пытались, но не смогли отговорить Евросоюз от строительства "Северного потока — 2", передает ТАСС.
Он признал, что пока американская сторона не смогла добиться успеха в этом вопросе.
"Мы сделали практически все возможное… но в настоящий момент мы не добились успеха", — добавил Помпео.
Однако он подчеркнул, что США работают с Германией, чтобы придумать способ для обеспечения поставки каких-либо энергоресурсов через Украину.
Ранее сообщалось, что США предостерегли Германию от строительства "Северного потока — 2"
В начале марта стало известно, что "Газпром" построил треть газопровода "Северный поток — 2".
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В мире , США , Газпром , ЕС , ИТАР-ТАСС
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