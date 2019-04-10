Помпео: США не смогли свернуть «Северный поток — 2»

Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал, что США пытались, но не смогли отговорить Евросоюз от строительства "Северного потока — 2", передает ТАСС.

Он признал, что пока американская сторона не смогла добиться успеха в этом вопросе.

"Мы сделали практически все возможное… но в настоящий момент мы не добились успеха", — добавил Помпео.

Однако он подчеркнул, что США работают с Германией, чтобы придумать способ для обеспечения поставки каких-либо энергоресурсов через Украину.

Ранее сообщалось, что США предостерегли Германию от строительства "Северного потока — 2"