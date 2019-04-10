Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео: США не смогли свернуть «Северный поток — 2» 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал, что США пытались, но не смогли отговорить Евросоюз от строительства "Северного потока — 2", передает ТАСС.
Он признал, что пока американская сторона не смогла добиться успеха в этом вопросе.
"Мы сделали практически все возможное… но в настоящий момент мы не добились успеха", — добавил Помпео.
Однако он подчеркнул, что США работают с Германией, чтобы придумать способ для обеспечения поставки каких-либо энергоресурсов через Украину.
Ранее сообщалось, что США предостерегли Германию от строительства "Северного потока — 2"
В начале марта стало известно, что "Газпром" построил треть газопровода "Северный поток — 2".
Газета.Ru: последние новости
В штабе Порошенко открестились от видео со сбитым фурой Зеленским Русскоязычный политик избран новым мэром Таллина Порошенко планирует стать депутатом Европарламента
В мире , США , Газпром , ЕС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»452
В срочном порядке: Литва отозвала посла из России1
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине17
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез23
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин4
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение