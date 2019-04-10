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США на год продлили режим санкций в отношении Сомали 

ТАСС + ещё 1 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Сомали, введенного в 2010 году и расширенного в 2012 году администрацией президента Барака Обамы. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в среду.
В 2010 году режим "чрезвычайного положения" в отношении Сомали был введен в связи с "ухудшением ситуации в области безопасности и продолжающимся насилием в Сомали, а также актами пиратства и вооруженного грабежа на море вблизи побережья Сомали", отмечается в заявлении. В 2012 году исполнительным указом президента США он был расширен, чтобы противостоять "экспорту древесного угля из Сомали, который является источником значительного дохода для группировки "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов"), бюджетным хищениям в Сомали и некоторым актам насилия, совершенным в отношении гражданского населения Сомали".
"Ситуация в отношении Сомали продолжает представлять особую и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 12 апреля 2010 года, а также меры, принятые к этому времени и 20 июля 2012 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны оставаться в силе и после 12 апреля 2019 года", — отмечает пресс-служба. В документе уточняется, что действие режима санкций продлевается на один год.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , США , Барак Обама , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Аш-Шабаб , Сомали
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