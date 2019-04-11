Глава МВД Аваков выступил против решения Порошенко

По словам Авакова, данный шаг Порошенко является политически мотивированным.

По словам Авакова, данный шаг Порошенко является политически мотивированным.

«Он противодействовал фальсификации, противодействовал «сетке» — его увольняют», — цитирует Авакова портал Думская.

Глава украинского МВД отказался поддержать указ президента страны во время голосования в кабмине, 10 апреля. Несмотря на это, правительство одобрило документ.

Ранее президент Украины предлагал губернатор Одесской области уволиться по собственному желанию. Однако последний ответил, что не покинет свой пост вопреки распоряжению президента.