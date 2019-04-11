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Глава МВД Аваков выступил против решения Порошенко 

ТК «Звезда» + ещё 27 10 часов назад
По словам Авакова, данный шаг Порошенко является политически мотивированным.
Глава МВД Украины Арсен Аваков выступил против решения президента Петра Порошенко об отставке губернатора Одесской области Максима Степанова.
По словам Авакова, данный шаг Порошенко является политически мотивированным.
«Он противодействовал фальсификации, противодействовал «сетке» — его увольняют», — цитирует Авакова портал Думская.
Глава украинского МВД отказался поддержать указ президента страны во время голосования в кабмине, 10 апреля. Несмотря на это, правительство одобрило документ.
Ранее президент Украины предлагал губернатор Одесской области уволиться по собственному желанию. Однако последний ответил, что не покинет свой пост вопреки распоряжению президента.
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В мире , Видео , Петр Порошенко , Максим Степанов , Арсен Аваков , МВД
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