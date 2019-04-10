ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию

Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы (СЕ) и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет СЕ. Трансляцию ведет сайт ПАСЕ. За принятие резолюции проголосовали 105 парламентариев, против — 30, воздержались 16 человек.

Как утверждается в резолюции, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".

"В 2017 году в ответ на сложившуюся ситуацию российское правительство приостановило выплаты взноса в бюджет организации, что привело к бюджетному кризису организации, который угрожает основным направлениям деятельности СЕ", — заявляется в докладе.

В нем отмечается, что в целях "укрепления доверия к СЕ и между государствами-членами, а также сохранения организации" ассамблея, помимо прочего, "призывает Российскую Федерацию в соответствии с ее уставными обязательствами назначить делегацию в ассамблею и возобновить обязательную уплату взноса в бюджет [CЕ], неисполнение чего может привести к приостановке ее (России — прим. ТАСС) представительских прав в обоих уставных органах (ПАСЕ и Комитете министров Совета Европы — прим. ТАСС)".