В Елисейском дворце подтвердили встречу Макрона с Зеленским перед визитом Порошенко

"В пятницу президент [Макрон] встретится с украинским президентом Порошенко, в 18:00, а перед этим он в тот же день в 15:00 примет господина Зеленского, кандидата, прошедшего во второй тур", — заявили в пресс-службе президентской администрации.

Собеседник агентства отказался уточнить, какие конкретно темы будут подниматься в ходе встреч. Представитель пресс-службы сообщил, что будут обсуждаться двусторонние вопросы, а также допустил, что собеседники могут затронуть тему сотрудничества в рамках "нормандского формата".

Ранее во вторник украинские СМИ сообщили о подготовке встреч Макрона с Порошенко и Зеленским. Позже, в среду, спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что обе встречи должны состояться в пятницу.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Его лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте оказался действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.