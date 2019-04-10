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В Елисейском дворце подтвердили встречу Макрона с Зеленским перед визитом Порошенко 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в пятницу президента Украины Петра Порошенко, однако перед этим встретится с его соперником на президентских выборах Владимиром Зеленским. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в среду в Елисейском дворце.
"В пятницу президент [Макрон] встретится с украинским президентом Порошенко, в 18:00, а перед этим он в тот же день в 15:00 примет господина Зеленского, кандидата, прошедшего во второй тур", — заявили в пресс-службе президентской администрации.
Собеседник агентства отказался уточнить, какие конкретно темы будут подниматься в ходе встреч. Представитель пресс-службы сообщил, что будут обсуждаться двусторонние вопросы, а также допустил, что собеседники могут затронуть тему сотрудничества в рамках "нормандского формата".
Ранее во вторник украинские СМИ сообщили о подготовке встреч Макрона с Порошенко и Зеленским. Позже, в среду, спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что обе встречи должны состояться в пятницу.
Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Его лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте оказался действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Франция
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