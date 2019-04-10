Илон Маск устроил интернет-перебранку с основателем Amazon

Аналогичный проект развивает и SpaceX.

Комментируя пост об Amazon в аккаунте MIT Technology Review в микроблоге Twitter, Маск обозначил тегом Безоса и лаконично написал «copy» (копия — ред.), сопроводив вторую часть сообщения пиктограммкой кота. Таким образом, его послание складывается в слово «copycat» — «подражатель».

Это далеко не первый его интернет-выпад в Сети. В 2015 году Маск и Безос заочно переругивались на тему запуска ракет на орбиту, которые осуществляли принадлежащие им компании SpaceX и Blue Origin.

Ранее News.ru сообщал, что Amazon собирается запустить на низкой околоземной орбите группировку из 3236 спутников, чтобы обеспечить интернетом десятки миллионов людей.