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Илон Маск устроил интернет-перебранку с основателем Amazon 

News.ru 8 часов назад
Фото: ТАСС
Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «подражателем» главу корпорации Amazon Джеффа Безоса. Он публично упрекнул оппонента в комментарии к публикации о грандиозных планах вывести на орбиту более трёх тысяч спутников, которые будут «раздавать» всему миру высокоскоростной интернет.
Аналогичный проект развивает и SpaceX.
Комментируя пост об Amazon в аккаунте MIT Technology Review в микроблоге Twitter, Маск обозначил тегом Безоса и лаконично написал «copy» (копия — ред.), сопроводив вторую часть сообщения пиктограммкой кота. Таким образом, его послание складывается в слово «copycat» — «подражатель».
Это далеко не первый его интернет-выпад в Сети. В 2015 году Маск и Безос заочно переругивались на тему запуска ракет на орбиту, которые осуществляли принадлежащие им компании SpaceX и Blue Origin.
Ранее News.ru сообщал, что Amazon собирается запустить на низкой околоземной орбите группировку из 3236 спутников, чтобы обеспечить интернетом десятки миллионов людей.
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Комментарии
В мире , Джефф Безос , Илон Маск , Amazon , SpaceX
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