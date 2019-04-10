СКР отверг заявление Польши о следах взрывчатки на президентском Ту-154

Информация, которую предоставили в Варшаве , не что иное, как ещё одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

«Доводы британских экспертов полностью опровергаются выводами специалистов, проводивших многочисленные судебные экспертизы как на территории России, так и на территории Польши», — сказала спикер Следственного комитета.

Ранее глава комиссии по расследованию катастрофы, бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что лаборатория, близкая к министерству обороны Великобритании, обнаружила частицы взрывчатого вещества на обломках самолёта Ту-154 президента Леха Качиньского.

Лайнер разбился при заходе на посадку в Смоленске 9 лет назад.