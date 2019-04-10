Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского

В РФ напомнили Киеву об угрозе войны
Незаконное прохождение украинскими кораблями Керченского пролива чревато войной.
Порошенко нашел неожиданную замену Путину
Глава избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев продемонстрировал другие варианты агитационных плакатов.
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Боевые расчеты объединения ПВО и ВВС Южного военного округа в ходе учений уничтожили более 20 воздушных мишеней, имитирующих летательные аппараты противника.
Истребители сорвали атаку бомбардировщиков условного противника на стратегически важные объекты Крыма.
«Хватит материться»: Володин отчитал депутата Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутата от КПРФ Ольгу Алимову за нецензурную лексику в соцсетях. По словам Володина, на Алимову ему пожаловались другие парламентарии.
В Екатеринбурге произошел второй взрыв за день
В Екатеринбурге произошел взрыв в институте металлургии УрО РАН.
Взрыв произошел на втором этаже здания, расположенного на улице Амундсена. В лаборатории аналитической химии взорвался редуктор 40-литрового газового баллона.
Почему Зеленский уже проиграл
Почему действующий президент настаивает на том, чтобы дебаты с Владимиром Зеленским состоялись дважды — 14 апреля на стадионе и 19 в телевизионном эфире? И почему лидер избирательной гонки пока согласился только на одну встречу?
«Боится забыть текст»: концерт Пугачевой оброс слухами
Алла Пугачева якобы планирует выступать на юбилейном концерте под фонограмму, так как ее программа будет состоять из новых песен.
В Крыму ответили на слова Помпео о сравнении с Голанами
Признание Голанских высот территорией Израиля и отрицание воссоединения Крыма с Россией — подлый и негуманитарный подход со стороны Вашингтона, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Насильник с сайта знакомств неделю удерживал москвичку
К столичным правоохранителям обратилась 38-летняя жительница Москвы, которая заявила, что мужчина, с которым она познакомилась в Сети, изнасиловал её, а потом неделю удерживал её в своей квартире.