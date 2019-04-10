Депутат из Сербии напомнил Совету Европы о принадлежности Крыма России

«Совет Европы должен уважать территориальную целостность Российской Федерации, в том числе Крыма и Севастополя как части России», — приводит заявление сербского депутата РИА «Новости».

Шешель напомнил, что именно Россия освободила Европу от фашизма. Он также подчеркнул, что «Европы нет без России». Как отмечает агентство, в отличии от прошлого выступления, сейчас в ПАСЕ слушали Шешеля в тишине.

Ранее генсек СЕ Турбьерн Ягланд считает возможный выход России из организации потрясением для Европы, напоминает RT.

Крым вернулся в состав России после референдума 2014 года, когда подавляющее большинство населения высказалось за воссоединение с Россией.