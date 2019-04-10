Уважать территориальную целостность России призвал сербский депутат Александр Шешель, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы. Он отметил, что Крым и Севастополь являются частью РФ.
«Совет Европы должен уважать территориальную целостность Российской Федерации, в том числе Крыма и Севастополя как части России», — приводит заявление сербского депутата РИА «Новости».
Шешель напомнил, что именно Россия освободила Европу от фашизма. Он также подчеркнул, что «Европы нет без России». Как отмечает агентство, в отличии от прошлого выступления, сейчас в ПАСЕ слушали Шешеля в тишине.
Ранее генсек СЕ Турбьерн Ягланд считает возможный выход России из организации потрясением для Европы, напоминает RT.
Крым вернулся в состав России после референдума 2014 года, когда подавляющее большинство населения высказалось за воссоединение с Россией.