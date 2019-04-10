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За членами предвыборного штаба Трампа шпионили спецслужбы, заявил генпрокурор США 

Газета.Ru 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что, по его мнению, в ходе политической кампании на выборах 2016 года имел место шпионаж, сообщает The Washington Post.
Он отметил, что это "не обязательно было ФБР", а спецслужбы в более широком смысле.
Он также призвал обратить внимание на наличие у сотрудников правоохранительных органов надлежащего юридического обоснования для начала такого расследования и сбора разведданных.
Ранее сообщалось, Уильям Барр собрал команду для рассмотрения противоречивых действий контрразведки, принятых министерством юстиции и должностными лицами ФБР, в отношении американского президента Дональда Трампа.
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В мире , США , Дональд Трамп , ФБР , Минюст РФ , МВД , Washington Post
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