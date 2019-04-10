Порошенко повторно сдал анализы

Президент Украины Петр Порошенко повторно сдал анализы, на этот раз в Добровольной антидопинговой организации (VADA), заявила в среду представитель организации на пресс-конференции.

В среду украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Порошенко и Владимира Зеленского сдать анализы на НСК "Олимпийский", где их будут ожидать специалисты VADA. Представитель организации доктор Анджела Сильва сообщила, что специалисты VADA готовы взять пробы для проведения анализов у кандидатов.

"Президент сдал пробы урины на анализ… Результаты этой пробы будут отправлены в США… Результаты будут в начале следующей недели, потому что необходимо от 48 до 72 часов", — заявила представитель.

По ее словам, представители организации до 18.00 (совпадает с мск) будут ожидать Зеленского.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.