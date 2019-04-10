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Тереза Мэй пообещала сделать всё для выхода Британии из ЕС до 30 июня 

Говорит Москва 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Соединённого Королевства сказала, что приложит для этого максимум усилий.
«Я работаю над тем, чтобы гарантировать, что мы покинем Евросоюз в сроки, которые хочет видеть британское правительство. Я хочу, чтобы мы могли покинуть ЕС в гладкой и упорядоченной форме, как только это станет возможно», — сказала она по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе, передаёт ТАСС.
Ранее Мэй запросила Брюссель о новой отсрочке Brexit — до 30 июня. Однако ЕС намерен предложить Лондону более долгую отсрочку: до конца этого года или марта следующего года.
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В мире , Европа , Тереза Мэй , ЕС , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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