Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Надеюсь, ты не сс**уха»: ведущая вызвала Скабееву на дебаты 

Рамблер + ещё 10 17 часов назад
Ведущая украинского «5 канала» Янина Соколова вызвала на дебаты российскую журналистку Ольгу Скабееву.
Решена судьба толкнувшего Скабееву украинца
В видеообращении, опубликованном в Facebook, Соколова предложила Скабеевой устроить дебаты онлайн или посредством телемоста.
«Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты «Соколова — Скабеева», — сказала украинская телеведущая.
Она выразила надежду, что Ольга Скабеева «не сс**уха», и дала ей на ответ 24 часа.
Напомним, ранее Ольга Скабеева вызвалась вести предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Янина Соколова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией234
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад40
Россия ответила на ультиматум ПАСЕ501
«Рука не выдержит»: Гордон угрожал чиновнице кирпичом
«Все!»: Ассанж задержан7
Видео
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией
Политика В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана
В мире СНГ
СК показал кадры задержания главы Дербентского района
Криминал Происшествия
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой
Шоу-бизнес
Сбивший курсанта МЧС в Воронеже водитель доставлен в суд
Криминал Происшествия
Корь из Украины вызвала вспышку в США
В мире США
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение