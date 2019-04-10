Ведущая украинского «5 канала» Янина Соколова вызвала на дебаты российскую журналистку Ольгу Скабееву.
В видеообращении, опубликованном в Facebook, Соколова предложила Скабеевой устроить дебаты онлайн или посредством телемоста.
«Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты «Соколова — Скабеева», — сказала украинская телеведущая.
Она выразила надежду, что Ольга Скабеева «не сс**уха», и дала ей на ответ 24 часа.
Напомним, ранее Ольга Скабеева вызвалась вести предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.