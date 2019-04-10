«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву

«Надеюсь, ты не сс**уха»: ведущая вызвала Скабееву на дебаты

Ведущая украинского «5 канала» Янина Соколова вызвала на дебаты российскую журналистку Ольгу Скабееву.

В видеообращении, опубликованном в Facebook, Соколова предложила Скабеевой устроить дебаты онлайн или посредством телемоста.

«Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты «Соколова — Скабеева», — сказала украинская телеведущая.

Она выразила надежду, что Ольга Скабеева «не сс**уха», и дала ей на ответ 24 часа.