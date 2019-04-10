Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Надеюсь, ты не сс**уха»: ведущая вызвала Скабееву на дебаты 

Рамблер + ещё 4 13 минут назад
Ведущая украинского «5 канала» Янина Соколова вызвала на дебаты российскую журналистку Ольгу Скабееву.
Решена судьба толкнувшего Скабееву украинца
В видеообращении, опубликованном в Facebook, Соколова предложила Скабеевой устроить дебаты онлайн или посредством телемоста.
«Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты «Соколова — Скабеева», — сказала украинская телеведущая.
Она выразила надежду, что Ольга Скабеева «не сс**уха», и дала ей на ответ 24 часа.
Напомним, ранее Ольга Скабеева вызвалась вести предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Янина Соколова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко17
В США произошла попытка госпереворота
Порошенко нашел неожиданную замену Путину36
Истребители сбили самолёты противника над Крымом166
Кремль прокомментировал билборды с Порошенко и Путиным80
Видео
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Я думала, только мне такое пишут»
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Сбой произошел в метро Москвы
Новости Москвы
В РФ напомнили Киеву об угрозе войны
Политика
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение