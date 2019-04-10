Медведчук не нужен: что Зеленский сделает с Донбассом

Францию и США. Владимир Зеленский планирует исключить Медведчука из переговоров по Донбассу. Он также не отрицает возможность ведения прямых переговоров с Москвой при участии зарубежных партнеров. Его команда готовит визиты в Германию

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах собирается исключить из переговорного процесса по Донбассу председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, как посредника между Киевом и Москвой.

Об этом в среду утром сообщило издание Liga.Ru со ссылкой на интервью с Русланом Стефанчуком и Даниилом Гетманцевым — членами штаба Зеленского. Сам кандидат на пост президента Украины официального подтверждения этой информации не давал. При этом, по словам Стефанчука и Гетманцева,

Зеленский планирует провести прямые переговоры с Россией по теме Донбасса при участии международных партнеров.

Поэтому, как сообщает RT, в данный момент команда Зеленского готовит визиты к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, главе Франции Эммануэлю Макрону и американскому президенту Дональду Трампу . Это связано с тем, что политик собирается подключить к «нормандскому формату» США и Великобританию

По данным Liga.ru, кандидат в президенты Украины не собирается вести переговоры с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что ранее Медведчук заявил об отсутствии интереса у Киева к людям, проживающим на этих территориях. Также, политик указал на спекулятивный характер Минских соглашений и отсутствии в них конкретики.

«Мы видим, что вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны. И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия», — сказал Медведчук в интервью телеканалу NewsOne.

Слова Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Владимиром Путиным прокомментировал также и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков . «Президент Путин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил, что, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой», — сказал представитель российского президента.

Он добавил, что Россия не является участником конфликта на Донбассе. По его мнению, ситуацию удастся исправить только если украинцы начнут диалог друг с другом.

Как передает Liga.ru, в случае успеха Зеленский планирует провести целый ряд реформ.

МИД, Например, назначить честных судей Высшего антикоррупционного суда, представить закон медиации Верховной раде , чтобы у граждан был выбор: подавать в суд или использовать альтернативные способы решения конфликтов, внести кандидатуры глав Минобороны СБУ и ГПУ. По заявлениям представителей штаба Зеленского, соответствующие переговоры уже проведены. Список фамилий будет оглашен 19 апреля.

Также в случае победы кандидат собирается создать при президенте консультативный орган из экспертов, в том числе международных. Они проведут аудит в течение трех-четырех месяцев. Таким образом Зеленский собирается оценить ситуацию в стране на всех уровнях и обдумать дальнейшие действия.

Еще один из пунктов его плана — реформировать администрацию президента . В планах — упразднить кураторов. Как объясняет штаб Зеленского, АП должна выполнять две важные функции: канцелярии и органа, который «нарабатывает новые идеи и дает толчок».