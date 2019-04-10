Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео: США готовы выйти на «хорошую сделку» с Россией по СНВ 

Российская Газета + ещё 5 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
США готовы выйти на "хорошую сделку" по договору СНВ (Стратегических наступательных вооружений — прим. "РГ"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу американской дипломатии Майка Помпео.
В качестве основных условий он назвал необходимость учета в новом договоре тяжелых вооружений и необходимости адекватного механизма проверки.
Также глава госдепа заявил о том, что ДСНВ "по большей части соблюдается" в отличие от ситуации с Договором об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Срок договора истекает в 2021 году.
Российская Газета: последние новости
Штаб Зеленского обвинил штаб Порошенко в публикации провокационного видео Ассанж покинет посольство Эквадора в ближайшие дни В Раде оценили шансы на вступление Украины в НАТО
В мире , Армия , Оружие , США , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»167
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3511
«Дискомфортно»: Тимошенко об анализах Порошенко35
«Ещё аукнется»: Порошенко уже проиграл из-за Путина46
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение