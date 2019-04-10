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Помпео: США готовы выйти на «хорошую сделку» с Россией по СНВ 

Российская Газета + ещё 4 9 часов назад
Фото: РИА Новости
США готовы выйти на "хорошую сделку" по договору СНВ (Стратегических наступательных вооружений — прим. "РГ"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу американской дипломатии Майка Помпео.
В качестве основных условий он назвал необходимость учета в новом договоре тяжелых вооружений и необходимости адекватного механизма проверки.
Также глава госдепа заявил о том, что ДСНВ "по большей части соблюдается" в отличие от ситуации с Договором об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Срок договора истекает в 2021 году.
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