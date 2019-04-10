Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" могут не увидеть в США, сообщает Deadline.
Принадлежащий холдингу Viacom телеканал Logo, в последние три года транслировавший финал "Евровидения" в США, не покажет шоу в 2019 году.
Logo впервые официально показал "Евровидение" американскому зрителю в 2016 году, прошлогоднюю трансляцию на канале посмотрели 74 тыс. зрителей — на 10 тыс. больше, чем в 2017 году.
Пока неизвестно, будет ли претендовать на трансляцию другой американский бродкастер.
Ранее певица Мадонна подтвердила участие в "Евровидении" — она споет две песни в качестве гостьи мероприятия.