«Евровидение» впервые за долгие годы не покажут на американском ТВ

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" могут не увидеть в США , сообщает Deadline.

Принадлежащий холдингу Viacom телеканал Logo, в последние три года транслировавший финал "Евровидения" в США, не покажет шоу в 2019 году.

Logo впервые официально показал "Евровидение" американскому зрителю в 2016 году, прошлогоднюю трансляцию на канале посмотрели 74 тыс. зрителей — на 10 тыс. больше, чем в 2017 году.

Пока неизвестно, будет ли претендовать на трансляцию другой американский бродкастер.